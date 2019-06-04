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مطلوب 'أمراء وأميرات' للعمل!

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وذكرت صحيفة "مترو"، أن مدينة "ديزني لاند" باريس الترفيهية أعلنت عن حاجتها لتعيين 50 شخصا من الشباب والشابات للعب دور أمراء وأميرات عالم ديزني الخيالي كسندريلا وإليسا والجميلة النائمة وشخصيات أخرى رسخت في أذهان الأطفال واليافعين عوالم ديزني الساحرة.

وسيتم إجراء اختبارات القبول في مدينة دبلن الإيرلندية بتاريخ 8 يونيو الجاري. ونشرت إدارة ديزني مجموعة من القواعد والشروط والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها المتقدمون للوظيفة.

فمثلا يجب أن يكون عمر المتقدم للوظيفة أكثر من 18 عاما، والطول المطلوب بين 160 سم و173 سم للإناث وبين 160 سم و183 سم للذكور.

ويجب أن يتمتع المتقدمون للوظيفة بالرشاقة والأناقة والحماسة والحيوية لإمتاع زوار مدينة ديزني بالعروض الفنية المختلفة ولمرافقتهم في أقسام متنزه الألعاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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