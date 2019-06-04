مطلوب 'أمراء وأميرات' للعمل!

وسيتم إجراء اختبارات القبول في مدينة دبلن الإيرلندية بتاريخ 8 يونيو الجاري. ونشرت إدارة ديزني مجموعة من القواعد والشروط والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها المتقدمون للوظيفة.
فمثلا يجب أن يكون عمر المتقدم للوظيفة أكثر من 18 عاما، والطول المطلوب بين 160 سم و173 سم للإناث وبين 160 سم و183 سم للذكور.
ويجب أن يتمتع المتقدمون للوظيفة بالرشاقة والأناقة والحماسة والحيوية لإمتاع زوار مدينة ديزني بالعروض الفنية المختلفة ولمرافقتهم في أقسام متنزه الألعاب.
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