رجل لم يحلق لحيته منذ عام 2014... وهذا طولها 'صورة'

وبدأ ووتون، الذي يقطن في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، العناية بشعر لحيته في يونيو من عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم يقصها أو يشذبها على الإطلاق، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

ونمت لحية ووتون بطريقة سريعة أثارة دهشت الكثيرين، إذ كان يغذيها بمنتجات تساعد الشعر على النمو وعدم التقصف، وكان يساعده في ذلك صديق يعمل حلاقا.



وكان الحلاق ينصح ووتون بتجريب بعض المنتجات للمحافظة على شعر لحيته، وبالفعل كان ووتون يعمل بالوصية، وكانت النتائج مذهلة، رغم أنه لم يكن هذه المنتجات ولم يستخدمها من قبل.

وبدأت صيت ووتون في الذيوع عندما شارك لأول مرة في مسابقة للحى الطويلة، إذ مكنته المسابقة من التعرف على مجتمع صغير من أصحاب اللحى الطويلة.

ويبلغ طول لحية ووتون هذه الأيام، 76 سنتيمترا، وتصل إلى وسطه تقريبا، ويتفنن في تشكيلها، فتارة يتركها وأخرى يجدلها، وينشر صور ذلك كله عبر حسابه في إنستغرام.



وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شارك ووتون في أكثر من 30 مسابقة للحى الطويلة في جميع أنحاء العالم، وحصلت على المركز الثاني إحداها والرابع في أخرى.

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وقالت ووتون: "اعتقدت أنني أستطيع أن أحافظ على لحيتي كبيرة، ومنذ 5 سنوات وأنا أحتفظ بالمركز الرابع في طول اللحية على مستوى العالم والثاني في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لقد شعرت أن بعض الناس يعتقدون أن الأمر سخيف، لكني لم أنشغل بذلك، ولم يغير هذا الأمر حبي على الإطلاق لأن أكون مستقبلا صاحب أطول لحية في العالم".

ولأن الحفاظ على لحية طولها 76 سنتيميترا وعرضها 30 سنتيميترا ليس أمرا سهلا، يعترف ووتون بأنه يكرس معظم وقته للتأكد من أن لحيته في حالة ممتازة دائما.