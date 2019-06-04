انتشال جثة شاب غريق من نهر الديوانية

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية تمكن من انتشال جثة شاب غريق يبلغ من العمر 18 عاماً من سكنة منطقة حي الزيتون خلف المعهد".
وناشدت القيادة، الكرام بـ "عدم السباحة في الانهر والذهاب إلى المسابح العامة كونها تضم منقذين ومعلمين للسباحة، كما أنها أكثر صحة وحفاظاً على أرواحهم".
وناشدت القيادة، الكرام بـ "عدم السباحة في الانهر والذهاب إلى المسابح العامة كونها تضم منقذين ومعلمين للسباحة، كما أنها أكثر صحة وحفاظاً على أرواحهم".
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