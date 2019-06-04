اخبار العالم / اخبار العراق

انتشال جثة شاب غريق من نهر الديوانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية تمكن من انتشال جثة شاب غريق يبلغ من العمر 18 عاماً من سكنة منطقة حي الزيتون خلف المعهد".

وناشدت القيادة، الكرام بـ "عدم السباحة في الانهر والذهاب إلى المسابح العامة كونها تضم منقذين ومعلمين للسباحة، كما أنها أكثر صحة وحفاظاً على أرواحهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثة شاب غريق من نهر الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا