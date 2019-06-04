ترامب: نعمل لمنع حصول إيران على سلاح نووي ولوقف تمويلها الإرهاب

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في لندن، إن "انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم".
وأضاف "نعمل لمنع حصول إيران على سلاح نووي ولوقف تمويلها الإرهاب"، معرباً عن شكره لـ"بريطانيا لمساعدتها جهودنا في المعركة ضد داعش".
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