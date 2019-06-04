اصابة شخص حاول طعن شرطي في إحدى ضواحي باريس

اصيب شخص، الثلاثاء، حاول طعن شرطي في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وقالت وسائل إعلام فرنسية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "شخصاً اصيب حاول طعن شرطي في إحدى ضواحي باريس.



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