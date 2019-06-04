مكافحة المتفجرات تعالج 'رمانتين' وضعتا على دار أحد المواطنين في النهروان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت، اليوم، من معالجة رمانتين دفاعية وضعتا على دار احد المواطنين في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد".

وأضاف أن "عملية رفع الرمانتين تمت من دون أضرار"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث".

