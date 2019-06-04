وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "جهاز الأمن الوطني أشرف على عودة ثلاثة عشر عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى السبعين شخصا من "مخيم نيروز السوري" إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الارهابية في عام ٢٠١٤".



وأضافت أنه "جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني".

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كانت هذه تفاصيل خبر الامن الوطني يشرف على عودة 70 أيزيدياً من مخيم نيروز السوري إلى سنجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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