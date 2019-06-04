الصدر يعلق على انتشار السلاح 'بيد من هو ليس أهلاً له واستعماله بغير مورده'

ونشر الصدر تغريدة جديدة له تحت عنوان (الذنب السابع والعشرون) قال فيها، "انتشار المسابح المختلطة بل ما هو ادهى منها كالحانات والبارات ودور المساج والدعارة وما الى غير ذلك، مما يزيد الفواحش والأمراض الجنسية والانحلال والابتعاد عن الأديان السماوية".وأضاف الصدر في نقطة أخرى ضمن تغريدته تحت عنوان (الذنب الثامن والعشرون) "انتشار السلاح بيد من هو ليس اهلا له، وبالتالي استعماله في غير مورده كالقتل والابتزاز والتهديد والاعتيال وما الى غير ذلك"، لافتا في واحدة ثالثة سماها بـ (الذنب التاسع والعشرون)، "الولاء لغير الوطن متناسين أن حب الوطن من الايمان، وبالتالي تراجع العراق وشبعه وسمعته بين الأمم".

وواكب السيد الصدر طيلة شهر رمضان على نشر تغريدات له بشكل مستمر ركّز من خلالها على مجموعة من "الذنوب او المحرمات" حسب وصفه والتي شاعت ويجب الابتعاد عنها للنهوض بالمجتمع العراقي.