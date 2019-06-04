عائلة الياسري تطالب الصدر بالتدخل الفوري وتدعوه للصفح عن ابنهم

وذكرت عائلة الياسري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نناشد السيد مقتدى الصدر بالتدخل لحل ازمة التغريدات المسيئة بحق السيد الصدر والتي نشرها الياسري على الفيسبوك".

واضافت العائلة ان "منزل الياسري تعرض الى هجوم مسلح"، داعية الصدر الى "التدخل شخصيا لحل هذا الموضوع"، مؤكدين على ان "ولدهم قد اخطأ ويطالبون بالصفح عنه واصدار بيان او رسالة من السيد الصدر تحقن دماءه ودماء اهله".



يذكر ان ابو اسد الياسري نشر في وقت سابق تغريدات تسيء الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحرض على قتله، فيما قررت كتلة سائرون رفع دعوى قضائية ضده.