واضافت العائلة ان "منزل الياسري تعرض الى هجوم مسلح"، داعية الصدر الى "التدخل شخصيا لحل هذا الموضوع"، مؤكدين على ان "ولدهم قد اخطأ ويطالبون بالصفح عنه واصدار بيان او رسالة من السيد الصدر تحقن دماءه ودماء اهله".
يذكر ان ابو اسد الياسري نشر في وقت سابق تغريدات تسيء الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحرض على قتله، فيما قررت كتلة سائرون رفع دعوى قضائية ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة الياسري تطالب الصدر بالتدخل الفوري وتدعوه للصفح عن ابنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.