الحشد يصد تعرضا كبيرا لـ'داعش' على جرف النصر

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت الخليج 365، نسة منه ان "قوات اللواء 47 في الحشد الشعبي تتصدى حاليا لهجوم كبير شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الرويعية بناحية جرف النصر شمالي بابل".
واشار الى "قتل عدد كبير من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".
يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بشن هجمات تستهدف المدنيين والقوات الامنية في المناطق الآمنة التي تم تحريرها من سيطرته، الا انه يتم احباط تلك الهجمات وتكبيده خسائر فادحة.
واشار الى "قتل عدد كبير من عناصر تنظيم داعش الإرهابي".
يذكر ان تنظيم "داعش" يقوم بين فترة واخرى بشن هجمات تستهدف المدنيين والقوات الامنية في المناطق الآمنة التي تم تحريرها من سيطرته، الا انه يتم احباط تلك الهجمات وتكبيده خسائر فادحة.
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