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وجاء في الوثيقة ان "عبد المهدي وجه الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صرفت مبالغ مالية الى موظفيها بعنوان (عيدية) ياستراجاه ما منح او استقطاعه من رواتب المستفيدين".
واضافت ان "ذلك ياتي من عبد المهدي للحفاظ على التوازن بين المواطنين بمختلف شرائحهم".
يذكر ان عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية صرفت عيديات الى منتسبيها.
واضافت ان "ذلك ياتي من عبد المهدي للحفاظ على التوازن بين المواطنين بمختلف شرائحهم".
يذكر ان عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية صرفت عيديات الى منتسبيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة..عبد المهدي يوجه بإلغاء العيديات التي منحتها الوزارات لمنتسبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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