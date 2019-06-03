عبد المهدي والرزاز يؤكدان استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة الاردنية عمر الرزاز، تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بقرب حلول عيد الفطر المبارك".
وأضاف البيان، أنه "جرى التأكيد على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة وأهمية تواصل الزيارات لكبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين وادامة الحوار وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين" .
وأعرب رئيس الوزراء الاردني خلال اللقاء، عن "تهانيه لعبد المهدي وامنياته للعراق وشعبه بالخير والازدهار وان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في المجالات كافة" .
وأضاف البيان، أنه "جرى التأكيد على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة وأهمية تواصل الزيارات لكبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين وادامة الحوار وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين" .
وأعرب رئيس الوزراء الاردني خلال اللقاء، عن "تهانيه لعبد المهدي وامنياته للعراق وشعبه بالخير والازدهار وان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في المجالات كافة" .
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