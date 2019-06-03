غرق شاب اثناء السباحة بنهر دجلة شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة النهرية تجري عملية بحث عن جثة لشاب غرق اثناء السباحة في نهر دجلة بمنطقة الكريعات شمالي بغداد". يذكر أن العديد من الأشخاص يلقون مصرعهم بين فترة وأخرى نتيجة الغرق بنهري الفرات ودجلة.

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