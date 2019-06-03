وأضاف أن " محافظة ديالى آمنة بالكامل باستثناء ناحية ابي صيدا التي تشهد خروقات".
ودعت عبد الوهاب، الحكومة، إلى "ارسال قوة خاصة الى ناحية ابي صيدا للوقوف على الخروقات الامنية" .
وكان مدير ناحية أبو صيدا حارث الربيعي قد نفى في وقت سابق من اليوم الاثنين، نزوح عوائل من قرية "أبو خنازير" داخل الناحية.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس ديالى: لا علاقة للحشد الشعبي بحادثة أبو صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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