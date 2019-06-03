2019-06-03 | 20:14
481 مشاهدة
حذر رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك، وزارة الشباب والرياضة من خرق القوانين العراقية النافذة والتجاوز على صلاحيات اللجنة الأولمبية العراقية والأتحادات الرياضية المنضوية لها.
واضاف علك، "اتجهنا الى القضاء العراقي العادل لأسترداد حقوق رياضيينا وحرمانهم من مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، موجها دعوى الى بعض المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة بالعمل في الأولمبية بعد رغبتهم الواضحة في التدخل بالبيت الأولمبي وترك وزارة الشباب والرياضة".
وختم، "على وزارة الشباب والرياضة الأهتمام بأنشطتها وفعالياتها المجمدة لاسيما لشريحة الشباب بعد زيادة حالات الأنتحار وتعاطي المخدرات وبناء البنى التحتية افضل من التدخل بالشأن الرياضي الأولمبي"، منوها الى انهم "مع عدد كبير من الأتحادات الرياضية والموظفين اقمنا دعاوى قضائية عديدة ضد كل من عرقلة مسيرة الحركة الرياضية في البلد"، مشيرا الى انهم "سيبعثون برسائل عاجلة الى اتحاداتهم الرياضية الدولية واشعارهم بالتدخل الحكومي في عملهم لاسيما التدخل من قبل شقيق رئيس الوزراء باسل عبد المهدي".
وبين ان "على الأخير الكف من التدخل بشؤون الرياضيين وتصفية حسباته الشخصية السابقة ضد عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الحالي ورؤساء الأتحادات الرياضية، مطالبا في الوقت ذاته من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومجلس الوزراء ان يكونوا اكثر قوة لحماية الرياضيين وليس دعم اناس جاءت بهم الاحزاب عبر محاصصة مقيتة".
يذكر ان محمكة بدء الكرادة ردت اليوم الدعوى التي اقامها وزير الشباب والرياضة ضد انتخابات المكتب التنفيذي التي جرت يومي 15–16 من شباط الماضي وعدت الانتخابات قانونية وشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد المواي تاي يحذر وزارة الشباب والرياضة من خرق القوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.