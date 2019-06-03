اتحاد المواي تاي يحذر وزارة الشباب والرياضة من خرق القوانين

وقال علك في بيان للاتحاد تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزارة الشباب والرياضة تحاول سحب صلاحيات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والتدخل في عملها"، مشيرا الى ان "اللجنة الخماسية المشكلة حسب قرار 140 الصادر من رئاسة الوزراء يؤكد فيه على مراقبة المال الحكومي وليس التلاعب وصرف اموال اللجنة الأولمبية حسب مزاجيات البعض".واضاف علك، "اتجهنا الى القضاء العراقي العادل لأسترداد حقوق رياضيينا وحرمانهم من مستحقاتهم المالية المتوقفة منذ ثلاثة أشهر، موجها دعوى الى بعض المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة بالعمل في الأولمبية بعد رغبتهم الواضحة في التدخل بالبيت الأولمبي وترك وزارة الشباب والرياضة".

وختم، "على وزارة الشباب والرياضة الأهتمام بأنشطتها وفعالياتها المجمدة لاسيما لشريحة الشباب بعد زيادة حالات الأنتحار وتعاطي المخدرات وبناء البنى التحتية افضل من التدخل بالشأن الرياضي الأولمبي"، منوها الى انهم "مع عدد كبير من الأتحادات الرياضية والموظفين اقمنا دعاوى قضائية عديدة ضد كل من عرقلة مسيرة الحركة الرياضية في البلد"، مشيرا الى انهم "سيبعثون برسائل عاجلة الى اتحاداتهم الرياضية الدولية واشعارهم بالتدخل الحكومي في عملهم لاسيما التدخل من قبل شقيق رئيس الوزراء باسل عبد المهدي".



وبين ان "على الأخير الكف من التدخل بشؤون الرياضيين وتصفية حسباته الشخصية السابقة ضد عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الحالي ورؤساء الأتحادات الرياضية، مطالبا في الوقت ذاته من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومجلس الوزراء ان يكونوا اكثر قوة لحماية الرياضيين وليس دعم اناس جاءت بهم الاحزاب عبر محاصصة مقيتة".

يذكر ان محمكة بدء الكرادة ردت اليوم الدعوى التي اقامها وزير الشباب والرياضة ضد انتخابات المكتب التنفيذي التي جرت يومي 15–16 من شباط الماضي وعدت الانتخابات قانونية وشرعية.

