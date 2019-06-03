اخماد حريق بمخزنين في مستشفى ابن الهيثم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليومو، من إخماد حادث حريق اندلع بحاويتين كبيرتين متخذتا كمخزنين للاطارات والزيوت وفي مكانين مختلفين بمستشفى ابن الهيثم".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المخزنين يقعان بالقرب من الخزين الستراتيجي للوقود الخاص بالمستشفى والذي لو وصلت النار لهذه الخزانات لكانت كارثه تكاد تقع في المستشفى".
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