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اخماد حريق بمخزنين في مستشفى ابن الهيثم

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليومو، من إخماد حادث حريق اندلع بحاويتين كبيرتين متخذتا كمخزنين للاطارات والزيوت وفي مكانين مختلفين بمستشفى ابن الهيثم".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "المخزنين يقعان بالقرب من الخزين الستراتيجي للوقود الخاص بالمستشفى والذي لو وصلت النار لهذه الخزانات لكانت كارثه تكاد تقع في المستشفى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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