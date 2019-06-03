الدول التي اعلنت غدا الثلاثاء اول ايام العيد

كما أعلنت دولتا الكويت والبحرين، أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
في حين أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات، برئاسة وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما اعلنت مصر وسوريا والاردن ان يوم غد الثلاثاء هو متمم لشهر رمضان، فيما سيكون الاربعاء اول ايام عيد الفطر.
يشار الى ان المجمع الفقهي العراقي اعلن أن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، فيما لم يعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، أن يوم غد عيد لـ"عدم ثبوت الرؤية".
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