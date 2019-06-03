رسمياً.. قطر تحصل على حق استضافة مونديال الأندية

2019-06-03 | 19:49
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن استضافة قطر لنسختي كأس العالم للأندية المقبلتين، في 2019 و 2020.
وكانت هناك تقارير تفيد بأن البطولة ستُلغى هذا العام، ولكن الاتحاد الدولي قرر اقامتها، ومنح قطر حق الاستضافة للتسختين المقبلتين.
وتُلعب البطولة في شهر كانون الاول، بمشاركة 7 أندية من 7 قارات مختلفة، بجانب بطل الدوري في الدولة المضيفة للبطولة.
جدير بالذكر، أن ريال مدريد هو بطل آخر نسخة من مونديال الأندية، بفوزه في النهائي على العين الإماراتي برباعية مقابل هدف.
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