رسمياً.. قطر تحصل على حق استضافة مونديال الأندية

وذكرت شبكة "بي ان سبورتس" القطرية، أن "الدوحة ستستضيف مونديال الأندية 2019 و 2020، في اطار استعدادات قطر لبطولة كأس العالم 2022".

وكانت هناك تقارير تفيد بأن البطولة ستُلغى هذا العام، ولكن الاتحاد الدولي قرر اقامتها، ومنح قطر حق الاستضافة للتسختين المقبلتين.



وتُلعب البطولة في شهر كانون الاول، بمشاركة 7 أندية من 7 قارات مختلفة، بجانب بطل الدوري في الدولة المضيفة للبطولة.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد هو بطل آخر نسخة من مونديال الأندية، بفوزه في النهائي على العين الإماراتي برباعية مقابل هدف.