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رسمياً.. قطر تحصل على حق استضافة مونديال الأندية

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2019-06-03 | 19:49

رسمياً.. قطر تحصل على حق استضافة مونديال الأندية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن استضافة قطر لنسختي كأس العالم للأندية المقبلتين، في 2019 و 2020.
وذكرت شبكة "بي ان سبورتس" القطرية، أن "الدوحة ستستضيف مونديال الأندية 2019 و 2020، في اطار استعدادات قطر لبطولة كأس العالم 2022".

وكانت هناك تقارير تفيد بأن البطولة ستُلغى هذا العام، ولكن الاتحاد الدولي قرر اقامتها، ومنح قطر حق الاستضافة للتسختين المقبلتين.


وتُلعب البطولة في شهر كانون الاول، بمشاركة 7 أندية من 7 قارات مختلفة، بجانب بطل الدوري في الدولة المضيفة للبطولة.

جدير بالذكر، أن هو بطل آخر نسخة من مونديال الأندية، بفوزه في النهائي على العين الإماراتي برباعية مقابل هدف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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