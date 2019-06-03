خلل في التأشيرة يؤخر سفر خمسة لاعبين من المنتخب الوطني الى تونس

وكان من المقرر ان يلتحق الخماسي جلال حسن وعلي كاظم وعلاء عباس ومصطفى محمد واحمد جلال، بصفوف المنتخب الوطني في تونس، عصر اليوم الاثنين.

وقال حارس مرمى المنتخب الوطني جلال حسن في حديث للسومرية نيوز، إن "خللاً في تأشيرة الدخول الى الاراضي التونسية، تسبب بتأجيل رحلتنا، حيث كان من المقرر ان نتوجه ظهر اليوم".



واوضح بالقول، "سنتوجه بعد قليل الى الاراضي التونسية بعد ان تم حل الخلل، بحسب ما ابلغتنا سطات المطار".

يذكر ان وفد المنتخب الوطني غادر فجر اليوم وصل الى الاراضي التونسية صباحاً.

وستقام المباراة أمام نسور قرطاج على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.