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خلل في التأشيرة يؤخر سفر خمسة لاعبين من المنتخب الوطني الى تونس

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2019-06-03 | 19:28

خلل في التأشيرة يؤخر سفر خمسة لاعبين من المنتخب الوطني الى تونس

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تأخر خمسة لاعبين من الالتحاق بوفد المنتخب الوطني في تونس بسبب خلل في تأشيرة الدخول الى الاراضي التونسية.
وكان من المقرر ان يلتحق الخماسي جلال حسن وعلي كاظم وعلاء عباس ومصطفى محمد واحمد جلال، بصفوف المنتخب الوطني في تونس، عصر اليوم الاثنين.

وقال حارس مرمى المنتخب الوطني جلال حسن في حديث للسومرية نيوز، إن "خللاً في تأشيرة الدخول الى الاراضي التونسية، تسبب بتأجيل رحلتنا، حيث كان من المقرر ان نتوجه ظهر اليوم".


واوضح بالقول، "سنتوجه بعد قليل الى الاراضي التونسية بعد ان تم حل الخلل، بحسب ما ابلغتنا سطات المطار".

يذكر ان وفد المنتخب الوطني غادر فجر اليوم وصل الى الاراضي التونسية صباحاً.

وستقام المباراة أمام نسور قرطاج على الملعب الأولمبي برادس في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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