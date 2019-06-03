الأردن: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن الأردن اعلن ان يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر. واعلنت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الاثنين، تعلن غداً اول ايام عيد الفطر.

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