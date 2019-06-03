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الوقف السني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر

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وقال الهميم في مؤتمر عقده في بغداد وحضرته الخليج 365، إن "يوم غد الثلاثاء، غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك".

وكانت والإمارات والكويت وعدد من الدول قد أعلنت، يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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