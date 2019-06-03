الوقف السني يعلن غداً أول أيام عيد الفطر

وقال الهميم في مؤتمر عقده في بغداد وحضرته الخليج 365، إن "يوم غد الثلاثاء، غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك".
وكانت السعودية والإمارات والكويت وعدد من الدول قد أعلنت، يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكانت السعودية والإمارات والكويت وعدد من الدول قد أعلنت، يوم غد الثلاثاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.
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