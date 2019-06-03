المجمع الفقهي يتريث ويؤكد عدم ثبوت رؤية الهلال حتى الان

وقال المكتب الاعلامي للمجمع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد عدم ثبوت الرؤية الى الان وسيعلن بعد قليل في حال الثبوت من عدمه بالتنسيق مع لجنة الرؤية في الوقف السني".
يشار الى أن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء أعلن قبل قليل، أن غدا الثلاثاء اول ايام عيد الفطر.
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