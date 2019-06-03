المحكمة العليا في السعودية تعلن غداً اول ايام عيد الفطر

وذكرت المحكمة في بيان، "انها عقدت جلسة مساء هذا اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ".



وأضافت أنه "بعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، متفق عليه، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ".



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