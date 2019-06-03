المجمع الفقهي يعلن غداً أول أيام عيد الفطر

وقال المجمع في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "غدا الثلاثاء هو اول ايّام عيد الفطر المبارك".

وأعلنت دول ايران وماليزيا واندونيسيا واستراليا ونيوزيلندا والفلبين واليابان أعلنت الاربعاء المقبل أول ايام عيد الفطر المبارك، فيما افادت وسائل اعلام عربية، اليوم الاثنين، بأن يوم غد الثلاثاء اول ايام عيد الفطر في السعودية.