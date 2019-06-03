وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جميع الطرق ستكون مفتوحة خلال فترة عيد الفطر ولايوجد اي قطع في الطرق". وأضاف أنه "في حالة وجود زخم امام اي مول او متنزه سيكون هناك قطع جزئي لتأمين المحتفلين".



وأشار المصدر، إلى أنه "سيكون هناك فقط تشديد أمني على دور العبادة والأماكن الترفيهية وتفعيل الجهد الاستخباري".

وأشار المصدر، إلى أنه "سيكون هناك فقط تشديد أمني على دور العبادة والأماكن الترفيهية وتفعيل الجهد الاستخباري".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: جميع الطرق مفتوحة خلال عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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