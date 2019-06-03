ترامب يوجه انتقاداً نادراً لإسرائيل

ووصف ترامب، في تصريح صحفي أدلى به أمام البيت الأبيض عند مغادرته إلى بريطانيا في زيارة دولة، الوضع السياسي في إسرائيل التي تتجه نحو انتخابات جديدة في سبتمبر المقبل بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة قبل انقضاء المهلة يوم الأربعاء الماضي، بأنه "فوضوي"، مشددا على ضرورة أن يتصرف الساسة الإسرائيليون معا.



وقال: "تم انتخاب بيبي (بنيامين نتنياهو)، والآن فجأة سيعيدون الانتخابات برمتها مرة أخرى بحلول سبتمبر. إنه أمر سخيف، ونحن لسنا سعداء به".



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