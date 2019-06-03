بلاتيني يهاجم رئيس 'فيفا'

2019-06-03 | 16:36
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وتابع: "جياني محام جيد للغاية ولديه القدرة على التواجد في منصب السكرتير العام، لكن ليس لديه أي شرعية أو مصداقية كرئيس للفيفا".
وأضاف: "كان يتقيأ لمدة عشر سنوات على الفيفا، وهذا ما أعنيه تمامًا من خلال انتقاده للمؤسسة والجميع يعرف ذلك جيدًا".
وواصل تصريحاته: "كيف يمكنه أن يروج لكرة القدم النسائية وكان دائمًا ما يسخر منها ولم أصدق خططه عن تطويرها بالمستقبل".
وكان إنفانتينو يعمل كسكرتير عام لليويفا في عهد بلاتيني قبل أن يتم إيقافه رسميًا بسبب الضلوع في قضايا فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال فترة "جوزيف سيب بلاتر" قبل عام 2015.
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