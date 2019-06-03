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بلاتيني يهاجم رئيس 'فيفا'

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2019-06-03 | 16:36

بلاتيني يهاجم رئيس

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هاجم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القادم السابق، ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالي، جياني إنفانتينو.
وقال الفرنسي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن "إنفانتينو ليس لديه أي شرعية، لأنه لا يتمتع بمصداقية كرئيس للفيفا".

وتابع: "جياني محام جيد للغاية ولديه القدرة على التواجد في منصب السكرتير العام، لكن ليس لديه أي شرعية أو مصداقية كرئيس للفيفا".


وأضاف: "كان يتقيأ لمدة عشر سنوات على الفيفا، وهذا ما أعنيه تمامًا من خلال انتقاده للمؤسسة والجميع يعرف ذلك جيدًا".

وواصل تصريحاته: "كيف يمكنه أن يروج لكرة القدم النسائية وكان دائمًا ما يسخر منها ولم أصدق خططه عن تطويرها بالمستقبل".

وكان إنفانتينو يعمل كسكرتير عام لليويفا في عهد بلاتيني قبل أن يتم إيقافه رسميًا بسبب الضلوع في قضايا فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال فترة "جوزيف سيب بلاتر" قبل عام 2015.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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