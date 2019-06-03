وفاة شخص بسقوط سيارته في 'بزل' شمال بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصاً توفي، عصر اليوم، اثر حادث سير وسقوط سيارته في بزل ضمن منطقة المحاويل شمال بابل".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.

