بالفيديو: تعرّف الى أبرز المحطات في حياة نيجيرفان بارزاني

2019-06-03 | 16:20 337 مشاهدة ولد نيجيرفان بارزاني في 21 أيلول 1966، في منطقة بارزان. هو ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، وحفيد مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني مصطفى بارزاني. حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة طهران، وعلى الدكتوراه من احدى الجامعات الأميركية. شغل عدة مناصب سياسية كان آخرها رئيسا لاقليم كردستان العراق، في 28 أيار 2019.

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