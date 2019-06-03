التقاعد تكشف عن مزايا بتوطين رواتب المتقاعدين

وقال رئيس الهيئة أحمد الساعدي في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، "كنا ندفع الرواتب كل شهرين مقدما، وبسبب زيادة عدد المتقاعدين الى ثلاثة ملايين و٢٥٠ الف متقاعد تقرر صرف الراتب شهريا، وبدأنا بصرف راتب شهر حزيران مقدما".وأوضح الساعدي، "حسب التعليمات الخاصة بتوطين الرواتب، تقرر ايقاف التعامل ببطاقة الكي كارد واستبدالها ببطاقات ذات ثنائية التبادل، وتم الاتفاق مع مصرفي الرشيد والرافدين ومصارف القطاع الخاص لإصدار بطاقات الماستر والفيزا لدفع الرواتب التقاعدية".

واوضح أن "حاملي بطاقات كي كارد حاليا يستمر دفع الرواتب لهم، لحين بدء عملية الاستبدال"، مؤكدا أن "البطاقات الآن فعالة وشغالة ولا مشكلة فيها، الا أنه لا اصدار جديد لتلك البطاقات، والاستغناء عنها سيتم بشكل تدريجي".



وأضاف الساعدي، انه "سوف تصل رسائل على هواتف المتقاعدين للمراجعة في أقرب فرع لهم بدون الحاجة الى مراجعة الهيئة"، منوها الى أن الهيئة الآن "في مرحلة طباعة البطاقات الجديدة بالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد".

وأكد الساعدي، أن "الاستقطاعات في بطاقات الكي كارد كانت عالية جدا وهي خمسة الآف دينار، الا أنه في حال تم استلام الراتب من الـ أي تي ام (ATM) او اثناء التسوق في المولات او المصارف نسبة الاستقطاع ستكون صفرا، ولن تكون هناك استقطاعات باستثناء العمولات المقررة من البنك المركزي".