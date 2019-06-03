النرويج تتسلم خمسة من اطفال 'داعش'

وأضاف أن "العملية تمت وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان، لإخراج هؤلاء الأطفال من بيئة الشدة والتطرف إلى أجواء صحية يتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم".
بدورها، أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية إنغريد إيكير، أن "السلطات النرويجية تحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى حل في ما يتعلق بالأطفال اليتامى".
وتضم مخيمات شمال شرق سوريا، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات "متطرفين أجانب"، يقيمون في أقسام مخصصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة.
وكانت آخر عملية تسليم حصلت الأسبوع الماضي، إذ استعادت أوزبكستان 148 طفلا وامرأة من عائلات عناصر "داعش".
وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء "المتطرفين الفرنسيين". واستعادت في مارس الماضي 5 أطفال يتامى.
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