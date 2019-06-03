الحشد الشعبي ينفي وجود أي قوات او مقر له في ام الخنازير بديالى

وعزا الحشد، "سبب الجريمة التي حدثت قبل ايام وادت الى نزوح بعض العوائل الى نزاع بين الاهالي على اثر استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص اثر انفجار عبوة ناسفة".
وجددت هيئة الحشد الشعبي تأكيدها، بحسب البيان، على "عدم زج الهيئة في أي مشكلة او حدث في العراق دون التأكد من مصادر المعلومات وتجنب اللغة الطائفية في الخطاب الاعلامي"، مؤكدة أن "الحشد الموجود خصوصا في المناطق المحررة هو خليط من الطيف العراقي ويمثل الجميع وبالتالي لا يمكن ان يميل لطرف على حساب طرف آخر".
وطالب نواب وكتل سياسية عن المكون السني، خلال اليومين الماضيين، رئيس الحكومة بالتدخل لوقف عمليات التهجير القسري بحق مدنيين في قرى ناحية أبي صيدا في ديالى.
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