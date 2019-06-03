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الحشد الشعبي ينفي وجود أي قوات او مقر له في ام الخنازير بديالى

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وقال إعلام هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "قاطع عمليات ديالى التابع للحشد الشعبي كان قد نفذ عملية أمنية في المنطقة المذكورة منذ أكثر من شهرين لبسط الأمن فيها بناءً على طلب من أهالي المنطقة ومجلس النواب ومحافظة ديالى وبالتنسيق مع العمليات المشتركة"، مضيفا أن "الحشد بعد تنفيذه العملية انسحب من المنطقة المذكورة وترك قيادتها بيد القوات الأمنية".

وعزا الحشد، "سبب الجريمة التي حدثت قبل ايام وادت الى نزوح بعض العوائل الى نزاع بين الاهالي على اثر استشهاد وإصابة عدد من الأشخاص اثر انفجار عبوة ناسفة".

وجددت هيئة الحشد الشعبي تأكيدها، بحسب البيان، على "عدم زج الهيئة في أي مشكلة او حدث في العراق دون التأكد من مصادر المعلومات وتجنب اللغة الطائفية في الخطاب الاعلامي"، مؤكدة أن "الحشد الموجود خصوصا في المناطق المحررة هو خليط من الطيف العراقي ويمثل الجميع وبالتالي لا يمكن ان يميل لطرف على حساب طرف آخر".

وأعلنت قيادة عمليات ديالى، يوم امس الاحد، توقيف عناصر سيطرتين امنيتين بعد مقتل ثلاثة مدنيين بقرية ابو خنازير في ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وطالب نواب وكتل سياسية عن المكون السني، خلال اليومين الماضيين، رئيس الحكومة بالتدخل لوقف عمليات التهجير القسري بحق مدنيين في قرى ناحية أبي صيدا في ديالى.

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