دولة القانون ينفي صلته بالياسري

وقال الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نؤكد استنكارنا لما نسب للمدعو ابو اسد الياسري من كلام غريب ومستهجن في موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) و الذي احتوى عبارة تهجم و اساءة غير مقبولة على الاطلاق بحق السيد مقتدى الصدر".واضاف ان "الياسري ليس له صلة بمكتب دولة القانون او بمكتب رئيس الائتلاف"، مشيرا الى انه "يتحمل المدعو مسؤولية ما نسب اليه في حال تأكد ذلك".وتابع ان "منهج دولة القانون يتقاطع تماما مع هذا الرأي اللامسؤول".

يذكر ان ابو اسد الياسري نشر في وقثت سابق تغريدات تسيء الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحرض على قتله، فيما قررت كتلة سائرون رفع دعوى قضائية ضده.

