وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن رئيس المنبر العراقي اياد علاوي بعث رسالة عاجلةً الى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورئاسة القمة العربية، حول التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.



وأضاف البيان، أن علاوي "حذر من التصعيد في المنطقة والعالم، وشدد على ضرورة ان تكون العلاقة بين الدول مبنيةً على اساس احترام السيادة"، مشيراً إلى أن علاوي "دعا إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بالشرائع السماوية والمواثيق والقوانين الدولية بهذا الصدد".

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة عاجلة من علاوي يحذر فيها من تصعيد الاوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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