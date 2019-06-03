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وقال عضو المجلس محمد الطلقاني في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظ كربلاء عقيل الطريحي أنفق ٩٤ مليار دينار على إقامة احتفالات في سنة ٢٠١٤ فقط".
واضاف ان "ذلك تم من دون علم وموافقة مجلس المحافظة".وصوت مجلس كربلاء، في 23 ايار الماضي، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمجلس كربلاء يكشف بالوثيقة عن صرف الطريحي 94 مليار لاقامة حفلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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