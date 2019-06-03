عضو بمجلس كربلاء يكشف بالوثيقة عن صرف الطريحي 94 مليار لاقامة حفلات

وقال عضو المجلس محمد الطلقاني في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظ كربلاء عقيل الطريحي أنفق ٩٤ مليار دينار على إقامة احتفالات في سنة ٢٠١٤ فقط".

واضاف ان "ذلك تم من دون علم وموافقة مجلس المحافظة".

وصوت مجلس كربلاء، في 23 ايار الماضي، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.