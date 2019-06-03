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عضو بمجلس كربلاء يكشف بالوثيقة عن صرف الطريحي 94 مليار لاقامة حفلات

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وقال عضو المجلس محمد الطلقاني في حديث لـ الخليج 365، ان "محافظ كربلاء عقيل الطريحي أنفق ٩٤ مليار دينار على إقامة احتفالات في سنة ٢٠١٤ فقط".

واضاف ان "ذلك تم من دون علم وموافقة مجلس المحافظة".

وصوت مجلس كربلاء، في 23 ايار الماضي، بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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