بعد الشيوعي.. استهداف مقر حزب الدعوة بالبصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت قرب مقر حزب الدعوة في تقاطع التربية وسط البصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ".



وجاء هذا الحادث بعد اكثر من 24 ساعة على استهداف مقر الحزب الشيوعي في محافظة البصرة برمانة صوتية، ادت الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.