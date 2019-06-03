جنايات كربلاء: حكمان بالسجن 15 سنة لمدانين بسرقة منزلين

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة جنايات كربلاء نظرت دعوى لخمسة مدانين وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما".

وأضاف البيان، أنه "وبحسب اعترافاتهم دخلوا منزلا في الساعة الثالثة فجرا وتحت تهديد السلاح سرقوا 5 ملايين دينار عراقي ومخشلات ذهبية مع ساعة ذهبية واجهزة موبايل عدد4".



وتابع، أن "محكمة جنايات كربلاء نظرت دعوى ثانية تعود للمدانين نفسهم اعترفوا باقتحام شقة تعود لطبيب اسنان وسرقوا مبلغ ثمانية ملايين دينار عراقي ومخشلات ذهبية وحكمت عليهم ايضا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما".

وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت الحكمين بحق المدانين استنادا لأحكام المادة 440 من قانون العقوبات العراقي".

