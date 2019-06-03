جنايات كربلاء: حكمان بالسجن 15 سنة لمدانين بسرقة منزلين

وأضاف البيان، أنه "وبحسب اعترافاتهم دخلوا منزلا في الساعة الثالثة فجرا وتحت تهديد السلاح سرقوا 5 ملايين دينار عراقي ومخشلات ذهبية مع ساعة ذهبية واجهزة موبايل عدد4".
وتابع، أن "محكمة جنايات كربلاء نظرت دعوى ثانية تعود للمدانين نفسهم اعترفوا باقتحام شقة تعود لطبيب اسنان وسرقوا مبلغ ثمانية ملايين دينار عراقي ومخشلات ذهبية وحكمت عليهم ايضا بالسجن لمدة خمسة عشر عاما".
وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت الحكمين بحق المدانين استنادا لأحكام المادة 440 من قانون العقوبات العراقي".
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