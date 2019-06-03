ارتفاع عدد قتلى محاولة فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصاً

وذكرت قناة "العربية"، أن عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان ارتفع إلى 12 قتيلاً. وكانت قوات سودانية اقتحمت ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم فجر اليوم الاثنين، حيث سُمع دوي رصاص كثيف، وسقط قتلى وجرحى أثناء الاقتحام، وفقا للجنة أطباء السودان المركزية.



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