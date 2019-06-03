في عطلة العيد... نصائح لحماية منزلك من اللصوص

ودائما يكون "ما خف وزنه وغلا ثمنه" هدف اللص الأساسي، فيبحث أولا عن المشغولات الذهبية والنقود، ثم أي شيء يمكن حمله دون لفت انتباه أحد من الجيران أو المارة، ودائما ما يكون "مبيت النية" مسبقا، وعلى دراية بخط سير الضحية وتحركاته.وكثيرا ما تتداول أخبار سرقات المنازل بعد إجازات الأعياد، فتطالعك الصحف بالخبر المعتاد "ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل".

سرقات المنازل في الأعياد ليس أمرا مقتصرا على المدن العربية وحدها، ففي الدانمارك مثلا يحل اللصوص ضيوفا قبل بابا نويل في إجازات "الكريسماس"، وهم يعملون في هذا الوقت بمعدل أربع مرات، مقارنة ببقية العام.

ودائما ما يوجه الخبراء الأمنيون نصائح لحماية المنازل من السرقات، تشمل:



- لا تخبر أحدا بسفرك سواء البواب أو الجيران أو "المكوجي"، واجعل سفرك مُفاجئا، ولا تخبرهم عن مدة غيابك أو ميعاد عودتك.

- لا تترك أشياء ثمينة، مثل المشغولات الذهبية أو المبالغ المالية الكبيرة، وإن كنت مضطرا ابحث عن مكان لا يفكر به اللص، مثل علبة لبن فارغة، أو داخل كيس بلاستيك داخل الحمام، أو في الأواني داخل المطبخ، أو قم بشراء خزنة لوضع متعلقاتك الثمينة بها.

- إذا لم تكن الخزنة ضمن حدود ميزانيتك، فحاول إخراج أغلى العناصر من المنزل أثناء وجودك خارجه، وضعها عند صديق أو قريب.

- إن كنت تسكن في الأدوار القريبة من الأرض، فلا بد من تأمين منافذ دخول المنزل والخروج منه جيدا، مثل تركيب باب مصفح وإغلاق الشبابيك بشكل محكم ووضع فاصل حديدي عليها.

-اترك غرفة أو أكثر مُضاءة أو التلفزيون أو الراديو مفتوحا، لكي توهم اللصوص بأنك داخل المنزل، مع العلم أن وجود مصابيح مضاءة طوال الوقت تؤكد للصوص أنك لست بالمنزل، لذا استعن بالمصابيح المزودة بمؤقت، حيث يتم ضبطها لتعمل في أوقات مُحددة.

- يُمكنك مُراقبة منزلك عن طريق كاميرات المراقبة التي يمكن برمجتها لإرسال تنبيه عبر البريد الإلكتروني في أي وقت يكتشف فيه الحركة.

- تتوفر تطبيقات الهواتف الذكية للتنبيهات أيضا، مع وظيفة التسجيل المدمجة.

- أجهزة الإنذار خاصة في الأماكن النائية لها دور كبير في تخويف اللصوص.

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- تأكد من عدم ترك مفاتيحك في باب منزلك بالخارج، سواء في السيارة أو مكان العمل، وفي حالة فقدك أو أحد أبنائك لها، لا بد من تغييرها بشكل فوري.

- لا تتخلص من فواتير شراء الهدايا الذهبية، واحتفظ أيضا بصور للمشغولات الذهبية لأنها تساعد في حال وقوع السرقة.

- إذا كان منزلك يمكن رؤية مكوناته من الداخل، فيجب تركيب ستائر سميكة، للتأكد من أن اللصوص لن يمكنهم مشاهدة مكوناته للتخطيط لسرقته.

- كن حذرا فيما تشاركه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا تفشي أسرار رحلتك عليها، فاللصوص أذكياء من الناحية التكنولوجية، ويمكن أن يتابعونك على وسائل التواصل الاجتماعي للتخطيط لجريمتهم، ونشر صورك خلال عطلتك مؤشر واضح على أنك لست بالمنزل، مما يجعلك هدفا سهلا للسطو.

- إن كنت من هواة نشر صور عطلاتك على وسائل التواصل الاجتماعي، فانتظر لحين عودتك إلى المنزل لتقوم بذلك، ربما يكون السارق أحد متابعيك أو أقرب إليك مما تتخيل.

- حافظ على علاقات جيدة مع جيرانك، فعندما تكون خارج المدينة يمكن أن يعمل جارك على مراقبة منزلك.

- يمكنك ترك مجموعة احتياطية من المفاتيح مع صديق أو جار قريب موثوق به حتى يتمكن من الدخول إلى المنزل إذا لاحظ حركة مريبة بالمنزل.

- تعزيز الأبواب المنزلقة عن طريق وضع قضيب معدني أو خشبي لتدعيم الباب، بحيث يكون الباب المنزلق آمنا في حالة تعرض القفل للخطر.