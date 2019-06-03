دراسة: تراجع نسبة الكراهية في ليفربول بسبب محمد صلاح

2019-06-03 | 09:49
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رصدت دراسة فريدة من نوعها، إثر النجوم على المجتمع، حيث كشفت أن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول أدى إلى نتائج إيجابية لم تكن متوقعة.
وأظهرت الدراسة، أن "نسبة هجمات الكراهية ضد المسلمين في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية، التي تقع فيها مدينة ليفربول، تراجعت بمقدار 18.9% منذ انتقال صلاح إلى النادي".
وتابعت: "ما أن نسبة التغريدات المسيئة للمسلمين لدى جماهير نادي ليفربول انخفضت بمقدار النصف مقارنة بجماهير بقية النوادي البريطانية، حسب الدراسة ذاتها".
يشار إلى أن عدداً من أناشيد مشجعي ليفربول تتمحور حول محمد صلاح والإسلام وتشير لهما بشكل إيجابي، وذلك منذ انضمامه إلى النادي وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.
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