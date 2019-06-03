دراسة: تراجع نسبة الكراهية في ليفربول بسبب محمد صلاح

وذكرت دراسة نشرها معهد سياسات الهجرة البريطاني، حسب ما ذكر موقع مجلة "فوكوس" الألمانية، أن "انتقال النجم المصري محمد صلاح قبل موسمين كرويين إلى نادي ليفربول البريطاني لم يكن له تأثير إيجابي على أداء النادي فقط، الذي فاز السبت الماضي بدوري أبطال أوروبا، بل وأثر إيجاباً على المنطقة التي انتقل إليها الملك المصري بأكملها".وأظهرت الدراسة، أن "نسبة هجمات الكراهية ضد المسلمين في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية، التي تقع فيها مدينة ليفربول، تراجعت بمقدار 18.9% منذ انتقال صلاح إلى النادي".

وتابعت: "ما أن نسبة التغريدات المسيئة للمسلمين لدى جماهير نادي ليفربول انخفضت بمقدار النصف مقارنة بجماهير بقية النوادي البريطانية، حسب الدراسة ذاتها".

يشار إلى أن عدداً من أناشيد مشجعي ليفربول تتمحور حول محمد صلاح والإسلام وتشير لهما بشكل إيجابي، وذلك منذ انضمامه إلى النادي وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.