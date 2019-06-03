بالصور.. اسود الرافدين في مطار بغداد الدولي قبل التوجه الى تونس

رياضة 2019-06-03 | 01:07 1,164 مشاهدة يغادر وفد المنتخب الوطني، بعد قليل، الى تونس استعداداً لمواجهة اصحاب الارض في مباراة ودية ضمن ايام "فيفا دي".

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