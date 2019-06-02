بعد قليل.. المياحي ضيف 'حق الرد' على شاشة السومرية

وضيف حلقة اليوم هو محافظ واسط محمد المياحي وبرناج "حق الرد" هو برنامج سياسي من تقديم الإعلامي غزوان جاسم، يستضيف سياسيين عراقيين وشخصيات لها علاقة بالشأن العام السياسي، ويطرح معهم الأحداث والتطورات السياسية والأمنية، ويستوضح منهم الإتهامات والتصريحات الصادرة بحقهم، ويمنحهم حق الرد.

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