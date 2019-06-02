التقاعد تباشر بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، انه "تمت المباشرة بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق الذين لم تظهر اسمائهم في الوجبات السابقة وقدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم".
واضافت انه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".
وأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، السادس من ايار الماضي، عن دفع الوجبة المتبقية من مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين من الذين أُحيلوا الى التقاعد بوجبات نيسان وحزيران وآب وتشرين الأول وكانون الأول 2018، فضلا عن وجبة شباط 2019.
واضافت انه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".
وأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، السادس من ايار الماضي، عن دفع الوجبة المتبقية من مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين من الذين أُحيلوا الى التقاعد بوجبات نيسان وحزيران وآب وتشرين الأول وكانون الأول 2018، فضلا عن وجبة شباط 2019.
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