اخبار العالم / اخبار العراق

النوارس تبعثر اناقة الطلبة بخماسية بيضاء في ممتاز الكرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-06-02 | 22:49

النوارس تبعثر اناقة الطلبة بخماسية بيضاء في ممتاز الكرة

768 مشاهدة

Advertisements
حقق فريق الزوراء، فوزاً عريضاً على نظيره الطلبة، بتغلبه عليه 5-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الحادي عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
محمد رضا قص شريط اهداف المباراة في الدقيقة 33، ثم اضاف علاء عباس الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الاول بهدفين للنوارس دون رد للانيق.

في الشوط الثاني، واصل النوارس ضغطهم للامام، وسجلوا الهدف الثالث عن طريق محمد عبد الزهرة في الدقيقة 47، قبل ان يسجل علاء عباس هدفين في الدقيقتين 54 و69.


وبلغ رصيد اهداف نجم الزوراء علاء عباس، 15 هدفاً، بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة اليوم.

الفوز اوصل الزوراء الى النقطة 50 في المركز الرابع، فيما اوقف رصيد الطلبة عند النقطة 37 في المركز السابع.

وفي بقية المباريات التي اقيمت في ذات التوقيت، تغلب اربيل على الحدود 3-0، فيما فاز نفط الجنوب على نفط الوسط 1-0.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النوارس تبعثر اناقة الطلبة بخماسية بيضاء في ممتاز الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا