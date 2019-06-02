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2019-06-02 | 22:49
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في الشوط الثاني، واصل النوارس ضغطهم للامام، وسجلوا الهدف الثالث عن طريق محمد عبد الزهرة في الدقيقة 47، قبل ان يسجل علاء عباس هدفين في الدقيقتين 54 و69.
وبلغ رصيد اهداف نجم الزوراء علاء عباس، 15 هدفاً، بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة اليوم.
الفوز اوصل الزوراء الى النقطة 50 في المركز الرابع، فيما اوقف رصيد الطلبة عند النقطة 37 في المركز السابع.
وفي بقية المباريات التي اقيمت في ذات التوقيت، تغلب اربيل على الحدود 3-0، فيما فاز نفط الجنوب على نفط الوسط 1-0.
كانت هذه تفاصيل خبر النوارس تبعثر اناقة الطلبة بخماسية بيضاء في ممتاز الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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