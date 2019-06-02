النوارس تبعثر اناقة الطلبة بخماسية بيضاء في ممتاز الكرة

محمد رضا قص شريط اهداف المباراة في الدقيقة 33، ثم اضاف علاء عباس الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الاول بهدفين للنوارس دون رد للانيق.

في الشوط الثاني، واصل النوارس ضغطهم للامام، وسجلوا الهدف الثالث عن طريق محمد عبد الزهرة في الدقيقة 47، قبل ان يسجل علاء عباس هدفين في الدقيقتين 54 و69.



وبلغ رصيد اهداف نجم الزوراء علاء عباس، 15 هدفاً، بعد تسجيله "هاتريك" في مباراة اليوم.

الفوز اوصل الزوراء الى النقطة 50 في المركز الرابع، فيما اوقف رصيد الطلبة عند النقطة 37 في المركز السابع.

وفي بقية المباريات التي اقيمت في ذات التوقيت، تغلب اربيل على الحدود 3-0، فيما فاز نفط الجنوب على نفط الوسط 1-0.