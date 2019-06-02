اندلاع حريق في محاصيل للحنطة شمال شرق الرطبة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان طمجهولين اقدموا على حرق محاصيل للحنطة في شمال شرق مدينة الرطبة". واضاف المصدر انه "تم فتح تحقيق في اسباب اندلاع الحريق". وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.



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