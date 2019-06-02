بالصور.. تفجير في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة امام مولدة اهلية في منطقة الشمشومية مقابل معهد النفط ضمن محافظة البصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

