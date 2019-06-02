الدفاع المدني تعلن حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 25 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية اليوم الاحد الموافق الثاني من حزيران الحالي، بلغت ٢١٩ حادث حريق".واضافت المديرية ان "المساحة المحترقة بلغت ١٨٣١٠ دونم، اما المساحة المنقذة بلغت ٤٣٧٨٦٢ دونم".

وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.

