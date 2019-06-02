بالصور.. سجن في دهوك يمنح النزلاء اجازة لقضاء عطلة العيد ﻣﻊ ذويهم

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إنه "ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺗﻘﻮﻡ إﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻦ ‏(ﺯﺭﮔﺎ‏) ﻓﻲ محافظة ﺩﻫﻮﻙ بمنح إجازة ﻟﻤﺪﺓ أﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻘﻀﺎﺀ أﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ ذويهم ﻭأقاربهم". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ منذ ٩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺩﻫﻮﻙ".





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