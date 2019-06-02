عبد المهدي: اداء الوفد العراقي في قمة مكة عكس موقف العراق من ازمة المنطقة

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته الخليج 365، إن "جميع الدول المشاركة بالقمة العربية ابدت تفهمها لموقف العراق بدعم رغبته انه لن يكون بمحور ضد آخر".
وأضاف أن "أداء الوفد العراقي في قمة مكة كان جيداً وعكس موقف العراق من الأزمة بالمنطقة".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد اعترض الخميس الماضي، على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة.
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