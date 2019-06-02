





وكان النائب كريم عفتان الجميلي اعتبر، اليوم الاحد، ان ما حدث في قرية ابو خنازير في محافظة ديالى من استهداف للمواطنين "معيب جدا" بحق الدولة، داعيا القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى اتخاذ قرارت شديدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. تحالف المحور يطال بفتح تحقيق عاجل في احداث 'ابو خنازير' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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